Retroescavadeira retira barricadas do tráfico em Duque de Caxias Reprodução vídeo

Por O Dia

Publicado 27/10/2020 13:50 | Atualizado 27/10/2020 13:58

Duque de Caxias - Policiais militares do 15°BPM (Duque de Caxias) realizaram uma ação de retirada de barricadas no bairro do Corte Oito, na manhã desta terça-feira, 27. Agentes atuaram com retroescavadeira na retirada de trilhos de trem que impediam a passagem de veículos.

Telhas que serviam de abriga para um ponto de mototáxi também foi retirada pelos policiais.