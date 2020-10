Restam ainda 19 mil vagas que serão disponibilizadas a partir do dia 16 de novembro Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Duque de Caxias - A Firjan SENAI Caxias vai oferecer, em 2021, um novo curso, desta vez na área de Sistema de Energias Renováveis. As aulas serão realizadas a distância e o uso de laboratórios e oficinas será feito no segundo semestre de 2021. As inscrições já estão abertas e terminam em 03/02, data de início das aulas on-line.



No curso Sistema de Energias Renováveis, o aluno vai aprender sobre as especificidades das formas limpas de energia no contexto energético atual e dos potenciais cenários futuros, incluindo projetos, montagem e operação, como também ferramentas de gestão de energia e eficiência energética, imprescindíveis para saber como realizar estudos de impacto e incorporar as tecnologias renováveis e de eficiência energética dentro do sistema de gestão global da empresa. Após a conclusão, o formado terá condições de buscar oportunidades em empresas de projeto, instalação, operação, montagem e manutenção de sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica de fontes renováveis de energia, entre outras.



“Hoje as construções estão sendo projetadas e construídas em uma perspectiva sustentável. Esse curso agrega competências para que as pessoas atuem no desenvolvimento e implantação de projetos, sejam a partir do sol, vento ou outras fontes de energia, ou ainda na garantia da funcionalidade do sistema e da gestão do consumo de energia, sejam em empresas e/ou empreendimentos diversos”, explica Edson Melo, gerente de Educação Profissional da Firjan SENAI.



São, ao todo 40 vagas, com carga horária de 1.200 horas, o que representa de um ano a um ano e meio de estudos. Ao longo do ano letivo, as 20 horas semanais exigidas em cada curso serão divididas em 10 horas para o autoestudo, quando o aluno se dedica ao estudo individual na plataforma; seis horas (três vezes por semana) para aulas on-line com instrutor e com a turma; e quatro horas (dois dias por semana) voltadas para tutoria, quando o instrutor tira dúvidas com cada aluno.



O uso de laboratórios e oficinas ficará para o segundo semestre de 2021, quando está previsto o início das aulas presenciais, e espera-se que a pandemia tenha sido vencida. As matrículas de todos os cursos EaD serão realizadas on-line. O aluno acessa o site dos cursos técnicos, escolhe o título, a escola, se cadastra e faz a inscrição; depois anexa documentos e demais processos necessários para a matrícula de forma virtual. Inscrições e cursos: https://www.firjansenai.com.br/cursorio/portal/index.php