Duque de Caxias - Quatro homens foram presos por policiais militares do 15°BPM (Duque de Caxias), na manhã desta quarta-feira, 28, por praticarem roubo de carga na região do segundo distrito de Duque de Caxias. Três deles foram detidos na Estrada Venâncio Veloso, em Jardim Primavera. Com eles, foi apreendido um revólver. Os presos foram reconhecidos pelas vítimas na delegacia.

Em patrulhamento, policiais militares do 15°BPM prenderam um homem durante uma tentativa de roubo de carga no bairro Jardim Primavera. Houve confronto. O suspeito ficou ferido e foi preso. Com ele foi apreendido: uma pistola, drogas e um rádio transmissor.

Ainda durante a manhã, os agentes recuperaram um caminhão com carga roubada no bairro Campos Elíseos.