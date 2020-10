Espera do medo. Passageiros contam como é pegar ônibus em vias com altos índices de assaltos. Na foto, Rodovia Washington Luiz. Estefan Radovicz

Por O Dia

Duque de Caxias - A Concer vai reforçar o atendimento na BR-040, entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora, durante a Operação Finados, que começa nesta sexta-feira, 30, e se estende até segunda, 2. Os horários de pico no período tendem a ocorrer na sexta, das 15h às 19h, e na segunda, a partir de 14h.



As três praças de pedágio da Concer ficam em Duque de Caxias (km 102), Areal (km 45) e Simão Pereira (km 816, em Minas Gerais). Em cada uma delas, o motorista conta com o posto do Serviço de Informação ao Usuário (SIU), espaço climatizado que oferece água gelada, banheiros e atendentes treinados que fornecem informações em geral sobre a rodovia. O serviço funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana. Em Caxias, o SIU está presente no km 104, nos dois sentidos da rodovia.



Em caso de necessidade de atendimento médico ou mecânico na rodovia, o motorista deve acionar a Concessionária através da Central de Atendimento ao Usuário (0800-282-0040). Portadores de deficiência auditiva e de fala devem ligar para 0800-281-0041. O serviço funciona 24 horas por dia, assim como a vistoria realizada pelos inspetores de tráfego da Concer em toda a rodovia. Tanto as centrais como o www.concer.com.br informam ainda as condições de trânsito e clima ao longo da BR-040.



Outro recurso que facilita a comunicação do usuário com a concessionária é o WhatsApp Concer, que transmite alertas e as condições de trânsito de acordo com o trecho escolhido: (21-99724-2655, Duque de Caxias| 97288-3912, Serra | 997848115, Itaipava-Juiz de Fora).



A Concessionária recomenda ainda que o motorista respeite a sinalização e os limites de velocidade, que variam ao longo da rodovia, e que verifique as condições do veículo antes de iniciar a viagem, com atenção ao bom funcionamento de freios, faróis e conservação dos pneus, entre outros itens, evitando assim transtornos no deslocamento. Para fazer contato com o serviço de emergência da Polícia Rodoviária Federal, o usuário deve ligar para 191.