Administração dos cemitérios de Duque de Caxias retoma para a prefeitura Divulgação

Por O Dia

Duque de Caxias - Para evitar aglomerações nos cemitérios de Duque de Caxias no Dia de Finados, na próxima segunda-feira, 2, a Prefeitura de Duque de Caxias, através do Departamento de Vigilância e Fiscalização Sanitária está recomendando aos administradores dos cemitérios, ambulantes autorizados e à população o cumprimentos das medidas de segurança, que devem ser tomadas como prevenção ao novo coronavírus. Nessa época a frequência aos campos santos aumenta e alguns cuidados devem ser tomados, principalmente por pessoas do grupo de risco (grávidas, idosos, portadores de doenças crônicas e lactantes).

Para evitar aglomerações, as autoridades de saúde solicitaram às administrações dos cemitérios no município, que estes sejam abertos no sábado e no domingo que antecedem o feriado e que limitem em 50% a capacidade de pessoas, além da extensão do horário de funcionamentos dos mesmos, criando mecanismos de controle de acesso e saída do público.



Além do uso obrigatório da máscara de proteção, o protocolo de segurança das autoridades de saúde do município ainda recomendam ainda aos visitantes, manter distância mínima de 1,5 metro e evitar tocar nas pessoas, mesmo que sejam parentes; evitar contato com superfícies e evitar os horários de grande fluxo.



Outras determinações



A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil solicitou ainda que seja respeitado o tempo de permanência nos cemitérios no prazo máximo de 30 minutos, e que sejam instalados pontos de descontaminação com álcool em gel 70% na entrada e em pontos estratégicos, além disponibilizar avisos contendo informações sobre a doença e das medidas de prevenção, por meio de cartazes ou painéis explicativos.



Sobre a comercialização de produtos no entorno dos cemitérios, a Vigilância Sanitária pede que os vendedores respeitem as normas de higiene e as regras de biossegurança determinadas pelo poder público. Os ambulantes autorizados devem manter o distanciamento de 2 metros entre as barracas e o uso de máscara é obrigatório, assim como a higienização das mãos.