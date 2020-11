Enredo da Grande Rio para o próximo Carnaval Divulgação

Por O Dia

Duque de Caxias - A Grande Rio vai divulgar na próxima segunda-feira, 9, às 20h, a sinopse do enredo "Fala, Majeté! Sete chaves de Exu". O tema levará para a Marquês de Sapucaí histórias e manifestações culturais ligadas à simbologia da entidade do candomblé. Novamente, a escola de Duque de Caxias será comandada pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, que assinam seu segundo enredo autoral na agremiação. A Grande Rio é a atual vice-campeã do carnaval do Rio de Janeiro.

Durante o evento, a escola de samba de Duque de Caxias vai divulgar as regras do concurso de samba-enredo para o próximo carnaval.