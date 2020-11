No total são 5.749.007 pessoas contaminadas e 163.406 mortas em decorrência do novo coronavírus Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 16:57

Duque de Caxias - A cidade da Baixada Fluminense registrou duas mortes por causa do coronavírus, de acordo com boletim do governo do estado, divulgado nesta quinta-feira, 11. Ao todo, Caxias tem agora 793 óbitos confirmados em decorrência da Covid-19. O município é o terceiro em número de mortes em todo o estado do Rio de Janeiro (atrás da capital e de São Gonçalo).

Ainda segundo o boletim estadual, foram 32 novos casos confirmados de pacientes contaminados pelo coronavírus nas últimas 24h. A cidade tem 11.038 casos acumulados desde o início da pandemia. Desse total, 10.138 se recuperaram.