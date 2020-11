Colégio da Polícia Militar Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/11/2020 11:55

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias prorrogou as medidas de prevenção contra o novo coronavírus. O decreto n° 7.746 determina que até o dia 30 as aulas na rede pública municipal permaneçam suspensas, sem prejuízo do calendário escolar. O decreto ainda prevê a adoção de restrição de aglomeração humana no interior de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços. Além disso, os mesmos deverão disponibilizar álcool em gel ou líquido 70%, sabonete líquido inodoro antisséptico, papel toalha e água corrente para a correta assepsia de clientes e funcionários.

Assim como, mantém outras medidas de prevenção e enfrentamento da propagação ao contágio decorrente do novo coronavírus (COVID-19) na cidade.