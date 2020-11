Doadores de sangue no Hospital Moacyr do Carmo Divulgação

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, em parceria com o Hemorio, realizou um mutirão de coleta de sangue, atraindo dezenas de doadores ao Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo. O mutirão teve um total de 120 captações de sangue.

“O resultado do mutirão mais uma vez superou a nossa expectativa. Os doadores de Duque de Caxias estão de parabéns pelo belo exemplo de solidariedade e amor ao próximo. Essa parceria é muito importante porque muitos doadores da região não têm como ir até a sede do Hemorio para doar sangue. A população respondeu muito bem e agradecemos a todos por atender ao chamado”, destacou a Diretora Geral do Moacyr do Carmo, Drª Célia Serrano.



Hemorio entra em alerta vermelho para doação de sangue



O Hemorio entrou em alerta vermelho para doação de sangue. O hemocentro informou que houve uma queda de 10% nas doações de sangue em comparação ao mesmo período em 2019. Outubro foi o mês que registrou o menor número de doadores por dia desde o início da pandemia. Em média, o Hemorio tem disponibilidade para receber até 500 doadores por dia, quantidade suficiente para atender toda a rede pública do Estado do Rio. Em uma situação regular, é necessário que o órgão disponha de pelo menos 300 bolsas de sangue diariamente. Cada bolsa tem a capacidade de beneficiar quatro pessoas.



Quem quiser doar sangue, o Hemorio informa que a unidade funciona todos os dias do ano, incluindo aos finais de semana, de 7h as 18h.

Para mais detalhes ou informações, o doador pode consultar as redes sociais @hemorio ou ligar para o Disque Sangue de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 7h às 17h, por meio do número 0800 282 0708.