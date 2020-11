Homem é vítima de racismo em Duque de Caxias Reprodução vídeo

Por O Dia

Publicado 21/11/2020 15:28

Duque de Caxias - A Polícia Civil investiga o caso de um homem que teria sofrido racismo dentro de uma loja de calçados, no Calçadão do Centro de Duque de Caxias. O encarregado de supermercado Fernando Silva dos Santos, de 39 anos, afirma que três seguranças o acusaram de ter roubado um tênis. O caso ocorreu no último dia 18. Fernando tinha ido ao local para comprar uma mochila.

“Depois que eu comprei a mochila, perguntei para a funcionária se eu poderia passar meus pertences para a mochila. Eu já tinha comprado. Depois disso, eles começaram a me acusar de roubo”, disse Fernando, em entrevista para a TV Globo. “Depois que eu comprei a mochila, perguntei para a funcionária se eu poderia passar meus pertences para a mochila. Eu já tinha comprado. Depois disso, eles começaram a me acusar de roubo”, disse Fernando, em entrevista para a TV Globo.

O caso foi registrado na 59 DP (Duque de Caxias) como “constrangimento ilegal”. A irmã de Fernando, Luana Silva dos Santos, de 35 anos, informou ao O DIA que os seguranças queriam levar Fernando até um “quartinho”. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra populares ajudando o encarregado, após o ocorrido.



“Meu irmão começou a passar mal. Ele chegou a desmaiar. Os seguranças falaram que iam levar ele para um quartinho. Todo mundo sabe que esse quartinho é o quartinho do espancamento. Meu irmão ficou muito impactado”, contou Luana.



Em um post na rede social, a Di Santinni informou que “repudia veementemente qualquer ato de racismo, injúria ou ofensa moral dentro e fora de nossos estabelecimentos”. A empresa afirmou ainda que entrou com um pedido de averiguação e que se colocou à disposição do cliente. A Di Santinni ressaltou que o caso ocorreu na frente da loja, não dentro da loja.