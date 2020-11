Boletim covid-19, desta segunda-feira, dia 23 Reprodução

Publicado 23/11/2020 17:38

Duque de Caxias - Os números de casos da covid-19 voltaram a preocupar toda sociedade e também as autoridades sanitárias. Em Duque de Caxias, não é diferente. A cidade da Baixada Fluminense tem 824 mortes confirmadas pelo coronavírus, de acordo com boletim do governo do estado divulgado nesta segunda-feira, 23. É o terceiro município em número de mortes em todo o estado do Rio (atrás do Rio de Janeiro e de São Gonçalo).

A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, divulgou dados sobre a taxa de ocupação nas unidades de saúde caxienses. A rede pública municipal conta com seis Unidades Pré Hospitalares (UPH), contabilizando 75 leitos para estabilização e observação, adultos e pediátricos, e que estão preparados para atenderem também na retaguarda e primeiros socorros aos suspeitos de Covid-19 no município.

Quanto aos leitos exclusivos para pacientes de Covid-19, Duque de Caxias dispõe no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo de 10 leitos de enfermaria na UPA Beira Mar, e 10 leitos de CTI na unidade hospitalar. Os números atualizados nesta segunda-feira, 23, mostram que a unidade conta com uma ocupação de 06 pacientes internados em CTI e 08 em Enfermaria.

Além desses leitos, o município conta ainda com o Hospital Municipal São José. A unidade conta com 100 leitos de CTI e 28 de Enfermaria, totalizando 128 leitos exclusivos para casos de Covid-19. O hospital está preparado para receber pacientes exclusivamente pelo Sistema de Regulação Estadual (SER). Os números atualizados de ocupação no Hospital Municipal São José registram 67 leitos de CTI ocupados e 17 de Enfermaria, totalizando 84 pacientes internados na unidade.

O município conta ainda com 44 leitos específicos para pacientes de Covid-19 no Hospital de Saracuruna Adão Pereira Nunes (HEAPN). No momento a taxa de ocupação é de 33 pacientes internados Covid-19 na unidade, sendo que 05 em CTI e 28 em Enfermaria.



Outros dados

Segundo a secretaria estadual de Saúde, Duque de Caxias tem um total de 11.479 casos acumulados de covid-19, até o momento. Desse total, 10.520 pessoas já se recuperaram. Nas últimas 24 horas, foram confirmados dois novos casos na cidade.