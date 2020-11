Calendário de novembro de vacinação contra a raiva animal foi divulgado pela Prefeitura Reprodução/Internet

Duque de Caxias - A Campanha de Vacinação Contra a Raiva Animal, promovida pela Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, continua a programação semanal. Até o dia 27, as equipes da Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses estarão nos bairros Vila São Luiz, Vila Ideal, São Bento e Parque das Missões, no primeiro distrito, das 9h às 13h.

Veja a lista dos locais e endereços de vacinação contra a raiva animal desta semana (23 a 27/11), das 9h às 13h:

* 23/11 - E. M. 21 de Abril

Rua Treze de Maio, n° 250 - Vila São Luiz



* 24/11 - E. M. Lions

Av. Pres. Tancredo Neves, n° 1067 - Vila São Luiz



* 25/11 - Creche N. Sra. Das Graças

Rua Prof º Motta Sobrinho, s/n° - Vila Ideal



* 26/11 - E. M. Nisia Vilela Fernandes

Av. Presidente Kennedy, s/n° - São Bento



* 27/11 - Associação Moradores Parque das Missões

Av. 01, n° 31 - Parque das Missões

Milhares de animais imunizados



A Campanha “Vai deixar seu amigo morrer de raiva?” teve início em 19 de outubro em Duque de Caxias e a programação semanal de vacinação vem sendo divulgada no site (www.duquedecaxias.rj.gov.br) e redes sociais da Prefeitura. A campanha de vacinação no município de Duque de Caxias já imunizou mais de 10 mil animais, entre gatos e cachorros.



Em função da pandemia de Covid-19, a vacinação segue as recomendações de prevenção ao vírus, evitando aglomerações e o uso de máscara é obrigatório. O objetivo da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil é de que a Campanha de Vacinação Contra a Raiva Animal percorra o maior número de bairros do município. A vacina é gratuita.