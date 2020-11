Aplicativo gratuito facilita vacinação em tempos de pandemia

Aplicativo gratuito facilita vacinação em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 13:25

Duque de Caxias - Pela primeira vez em quase 20 anos, o Brasil não atingiu a meta para nenhuma das principais vacinas indicadas a crianças de até um ano completo, segundo o Ministério da Saúde. Com a transmissão de covid-19, muitas instituições e órgãos de saúde passaram a conscientizar a população para que permanecessem em suas residências e evitassem o contato com outras pessoas, o que acarretou queda significativa nos índices de vacinação no país.



Com um formato pioneiro e inovador, uma startup trouxe como solução para esse público um serviço até então inédito no Brasil, um marketplace de vacinas em domicílio usado através do aplicativo Vacine.me. A proposta do Vacine.me é justamente oferecer aos usuários uma ferramenta que disponibilize todos os tipos, marcas e preços de vacinas, para que possam comparar e agendar a aplicação com a clínica que melhor atender seus critérios de decisão, seja ele preço ou marca (os mais comuns), com total segurança e sem taxas no conforto de casa.



“A ferramenta nasceu na hora certa porque devido ao isolamento social causado pela pandemia existe hoje uma grande demanda reprimida que poderá ser suprida pela rede de clínicas particulares presentes no aplicativo, que já conta com mais de 40 clínicas de vacinação nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias, algumas de São Paulo, como a Capital e Osasco, e em breve estará em Minas Gerais, Goiás e Brasília. A ideia é estar presente em todo o país até o final deste ano”, diz Cristiano Caldas, sócio e diretor comercial da empresa.



Sabrina Santos testou a ferramenta pela primeira vez para vacinar a filha de seis anos contra meningite ACWY.



“Além da facilidade de virem em casa, gostei muito de poder comparar preços e marcas de três clínicas que tinham a vacina e aplicavam no meu endereço. E tem uma coisa bacana que é poder montar a carteira de vacinação por lá também, bem mais prático. Ah! O atendimento foi nota 10. Recomendo!", conta Sabrina.



O aplicativo, disponível na Google Play e App Store, é gratuito e simples de usar. O usuário insere o endereço onde quer receber a aplicação da vacina, seleciona a(s) vacina(s) que deseja e vai aparecer mais de uma clínica dependendo da sua localização, seleciona a clínica, agenda melhor data e hora e pronto!