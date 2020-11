Caxias Shopping arrecada brinquedos para Dia das Crianças REPRODUçãO DE INTERNET

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 13:28

Duque de Caxias - O Caxias Shopping iniciou a Black Week, a principal semana de ofertas do ano com a campanha 7 Dias de descontos. Até domingo, 29, os consumidores encontrarão nos shoppings descontos que podem chegar a 70% em segmentos como vestuário, eletrônicos e eletrodomésticos. Disponíveis nas lojas físicas e também no ambiente digital, as promoções abrem a temporada de compras para o Natal.



Nos sites dos empreendimentos, a Aliansce Sonae, que administra o shopping, aproxima o consumidor dos seus lojistas e os direciona aos canais virtuais de compra, como o WhatsApp e e-commerce, inclusive com a retirada no formato drive-thru. Para a Black Week deste ano, além de poder fazer compras nos moldes tradicionais, visitando as lojas físicas ou comprando pela internet, os consumidores também poderão contar com as vitrines virtuais dos shoppings nas redes sociais.



"O que buscamos para a data, que está consolidada no calendário do varejo, é oferecer formatos cada vez mais inovadores e interativos para os empreendimentos, sempre com foco em elevar o padrão da experiência do consumidor", destaca Ana Paula Niemeyer, responsável pelo marketing da Aliansce Sonae.



Entre os destaques no Caxias Shopping, estão as lojas Mr. Cat, RJ 55, e Toulon. O Caxias Shopping fica na Rodovia Washington Luiz, 2895.