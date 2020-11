DEAM de Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 10:48

Duque de Caxias - Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Duque de Caxias prenderam um homem acusado de descumprimento de medidas protetivas. Segundo as investigações, ele produziu e divulgou um vídeo na internet onde aparece ameaçando e pressionando o pescoço da ex-companheira e declarando que a mesma era garota de programa.



Após esse fato, a vítima conseguiu as medidas protetivas junto à Justiça. Mesmo assim, o acusado voltou a atacar a mulher e parentes dela em publicações em redes sociais e mensagens enviadas por meio de aplicativo de mensagens. Segundo informações da DEAM de Duque de Caxias, após ameaça e violência, o homem também pegou o aparelho de telefone celular da vítima, exigiu a senha de acesso e passou a monitorar sem autorização a agenda telefônica e as redes sociais dela.



As atitudes criminosas do autor prosseguiram e ele produziu o vídeo dentro de um motel, quando supostamente a manteve em cárcere privado. As investigações indicam que ele só não matou a vítima porque funcionários do estabelecimento ouviram os gritos de desespero dela e foram ao quarto para ajudá-la. O homem, então, fugiu por uma das janelas e levou os pertences da mulher e o telefone celular dela.



Diante aos fatos, a vítima, que passou a morar no município de Duque de Caxias, compareceu à DEAM do município, relatou as agressões e a Delegacia representou pela prisão preventiva do autor, que foi acatada pela Justiça. Com ele, foi encontrado os aparelhos de telefone celular da vítima e o que ele usou para divulgação dos vídeos e ofensas contra a mulher.