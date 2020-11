Duque de Caxias abre mais vagas e chega a 282 leitos para tratar Covid-19

Hospital Moacyr do Carmo, em Duque de Caxias: sistema de saúde é sempre uma das maiores preocupações do eleitores, não só na época do voto DivulgaÇÃO

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 14:15

Duque de Caxias - Com aumento na procura, o Hospital Municipal Moacyr do Carmo abriu mais 15 leitos de enfermaria para tratar pacientes diagnosticados com o coronavírus. Em toda a rede municipal, Duque de Caxias possui 282 leitos destinados exclusivamente para cuidar de pessoas com a Covid-19. Desse total, segundo informações da Secretaria municipal de Duque de Caxias, há 153 pacientes internados com a doença na cidade, nesta sexta-feira, 27.

Veja os números atualizados da taxa de ocupação de leitos para Covid-19 em Duque de Caxias:



* Hospital Municipal Dr Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC)/UPA Beira Mar:



A unidade conta com 10 leitos de CTI e 25 leitos de Enfermaria



A ocupação no momento registra 04 pacientes internados em leitos de CTI e 25 pacientes em leitos de Enfermaria.



* Hospital Municipal São José (HMSJ):



Inaugurado em 04/05/2020, o Hospital Municipal São José é uma parceria da PMDC e Governo do Estado e conta com 128 leitos exclusivos para pacientes de Covid-19, sendo 100 leitos de CTI e 28 leitos de Enfermaria. Cabe ressaltar que o Hospital Municipal São José está preparado para receber pacientes de todo o Estado, exclusivamente pelo SER - Sistema de Regulação Estadual RJ.



A ocupação da unidade no momento é de 81 leitos de CTI ocupados e 22 de Enfermaria, totalizando 103 pacientes internados.



* Hospital de Saracuruna - Adão Pereira Nunes (HEAPN):



O município conta também com 44 leitos específicos para pacientes de Covid-19, no Hospital de Saracuruna - Adão Pereira Nunes (HEAPN).



A taxa de ocupação na unidade no momento é de 21 pacientes de Covid-19 internados, sendo que 05 estão em leitos de CTI e 16 em leitos de Enfermaria.



* Fila de Regulação:



A fila de espera de pacientes de Duque de Caxias, junto ao SER-RJ, registra hoje (27/11) 18 pacientes aguardando por vaga em leito de Enfermaria em unidade de saúde.



*Unidades de Retaguarda:



A rede pública de saúde de Duque de Caxias conta também com seis Unidades Pré Hospitalares (UPH), contabilizando 75 leitos, para estabilização e observação, adultos e pediátricos, e que estão preparados para atenderem também na retaguarda e primeiros socorros aos suspeitos de Covid-19 no município.