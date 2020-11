Homem é preso após assaltar carro no Viaduto de Gramacho, em Duque de Caxias Reprodução Facebook

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 16:05 | Atualizado 27/11/2020 16:05

Duque de Caxias - Um homem foi preso em flagrante nesta sexta-feira, 27, por policiais militares do 15º BPM, no bairro Pantanal. O acusado havia acabado de assaltar um veículo no Viaduto do Gramacho.



De acordo com a polícia, além de recuperar os objetos roubados, também foi apreendido uma pistola cal 9 mm e uma granada. A ação foi registrada na Delegacia de Duque de Caxias.