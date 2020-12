OAB DC Reprodução Facebook

Publicado 01/12/2020 12:12

Duque de Caxias - A diretoria da 2a. Subseção - Duque de Caxias, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), resolveu suspender por tempo indeterminado, a partir desta segunda-feira, 30, todos os serviços na sede da OAB DC e a sala da OAB DC no Fórum da cidade da Baixada Fluminense. De acordo com comunicado do órgão, o motivo é o número crescente de casos confirmados de óbitos e pessoas com coronavírus.

Diante disso, os canais já conhecidos da Comissão de Prerrogativas (prerrogativasoabdc@gmail.com) e WhatsApp, bem como o e-mail da Subseção (duque.caxias@oabrj.org.br) para outras situações emergenciais vão permanecer disponíveis.