Duque de Caxias realiza limpeza de rios e canais Divulgação

Por O Dia

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Obras, continua com o processo de limpeza e desassoreamento dos rios e canais dos quatro distritos, dentro do programa de combate às enchentes. As ações estão ocorrendo com o uso de máquina e homens nos trabalhos manuais, onde não é possível o acesso de equipamentos pesados. No último mês, as ações de limpeza e desassoreamento foram realizadas nos canais Jaques de Molay, Farias, Vala Nove, das Velhas, Viúva Rita Leite, Gaspar Ventura, Barão do Amapá e nos rios Calombé, Negro e Santo Antônio, localizados nos quatro distritos.

Duque de Caxias realiza limpeza de rios e canais Divulgação

Publicidade

Iniciado em 2017, o programa de prevenção de enchentes já beneficiou várias regiões críticas e milhares de moradores. A Secretaria de Obras limpou, somente nos últimos três anos, mais de 250 quilômetros de rios, canais e valões.



Duque de Caxias realiza limpeza de rios e canais Divulgação

Publicidade

Lixo nos rios



Apesar do esforço da Prefeitura em manter os cursos d’água limpos para facilitar o escoamento das águas, principalmente durante o verão, e os meses que o antecedem, em algumas regiões os moradores insistem em jogar lixo e resíduos sólidos na beira dos córregos. Em alguns locais, além da limpeza das margens, são retiradas toneladas de objetos jogados pelos moradores. É comum os trabalhadores encontrarem troncos de árvores, sofás, fogões, colchões e até geladeiras velhas nesses locais, além de grande quantidade de garrafas pet.