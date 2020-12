Duque de Caxias divulga edital de fomento à cultura por meio da Lei Aldir Blanc Divulgação

Publicado 01/12/2020 12:06

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, através da Comissão Gestora do Fundo de Cultura, divulgou edital do Processo Seletivo, mediante Chamada Pública, para a 1ª edição de Fomento da Lei Aldir Blanc de Apoio à Cultura no município. O Edital visa atender a Lei Federal 14.017/2020 (artigo III) e busca minimizar as consequências da pandemia (COVID-19) no setor cultural, já que os profissionais da cultura foram os mais afetados pela pandemia e necessitam de auxílio de forma prioritária.



A Chamada Pública da 1ª Edição de Fomento da Lei Aldir Blanc tem como objetivo selecionar e premiar produção cultural inédita, realizada por pesquisadores, técnicos culturais, artistas, coletivos, núcleos, grupos, produtores, agentes culturais e educadores culturais, que auxiliam e realizam atividades voltadas às linguagens circenses, teatral, de dança, música, artes plásticas, design, moda e outras linguagens artísticas, promovendo cultura e economia criativa, como principal agente de transformação social e enriquecimento cultural.



Veja o cronograma previsto:

• Início das Inscrições: 30/11/2020

• Término das Inscrições: 06/12/2020 até 23:59hs

• Avaliação das inscrições (habilitação/classificação/seleção): do dia 07/12/2020 ao dia 09/12/2020

• Publicação do resultado preliminar: 10/12/2020 até as 23:59hs

• Interposição de Recursos: dia 11/12/2020 até as 23:59hs

• Análise dos Recursos interposto: dia 14/12/2020

• Publicação do Resultado dos recursos e resultado final: 15/12/2020 até as 23:59hs

Será Publicada em portaria os prazos abaixo, com as datas específicas:

• Realização, prestação de contas e envio dos produtos, em até 120 dias após o recebimento dos recursos (valores);

• Aprovação da prestação de contas: até 30 dias, a partir do envio da prestação de contas, 150 dias a depender da data do envio do produto e prestação de contas;

• Prazo para o repasse do recurso (valores): 05 dias a depender da data de validação da prestação de contas.



Acesse o link para ter acesso ao Edital em sua íntegra: https://culturaduquedecaxias.com.br/edital-fomemto.html



Em caso de dúvidas, enviar e-mail para: cultura.juridico@gmail.com