Volta às aulas tem gerado polêmica na cidade de Duque de Caxias e já teve intervenção da Justiça Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 13:51

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias publicou um novo decreto, nesta segunda-feira, 30, suspendendo as aulas na rede pública municipal de ensino até o dia 14 de dezembro. De acordo com o decreto nº 7.757, não haverá prejuízo da manutenção do calendário escolar recomendado pelo Ministério da Educação e os dias de aulas suspensos serão objeto de reposição em momento oportuno.

Em relação ao transporte coletivo de passageiros de circulação municipal, o decreto obriga a manutenção de 50% da frota de veículos para trafegarem na cidade. Os veículos em operação nas linhas que compõem o transporte coletivo de passageiros de circulação municipal deverão transitar com as janelas abertas, sempre que fisicamente possível, circular somente com passageiros sentados e serem higienizados internamente diariamente.