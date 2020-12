Coronavírus Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 15:37

Duque de Caxias - A cidade da Baixada Fluminense confirmou mais 68 casos de pessoas contaminadas com o novo coronavírus, segundo boletim do governo do estado divulgado nesta terça-feira, 1. Com isso, Duque de Caxias tem, desde o início da pandemia, 11.865 casos acumulados. Desse total, 10.879 já se recuperaram.

Ainda de acordo com boletim estadual, o município registrou três mortes pela Covid-19, chegando ao total de 842. O número é o terceiro maior do estado, atrás apenas do Rio de Janeiro e de São Gonçalo.

Publicidade

Com aumento na procura, o Hospital Municipal Moacyr do Carmo abriu mais 15 leitos de enfermaria para tratar pacientes diagnosticados com o coronavírus. Em toda a rede municipal, Duque de Caxias possui 282 leitos destinados exclusivamente para cuidar de pessoas com a Covid-19. Desse total, segundo informações da Secretaria municipal de Duque de Caxias, há 163 pacientes internados com a doença na cidade, nesta terça-feira, 1.