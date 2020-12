Perseguição policial em Duque de Caxias Reprodução vídeo

Duque de Caxias - Policiais militares do 15° BPM (Duque de Caxias) reforçaram o patrulhamento na região do Massapê, em Santa Cruz da Serra, após o aumento de roubo de veículos. No fim da tarde desta terça-feira, 1, moradores do bairro ficaram assustados com uma perseguição policial e troca de tiros na principal via do lugar. De acordo com a PM, agentes avistaram suspeitos que estariam roubando um carro.

Durante a ação, os criminosos mandaram passageiros descer de um ônibus e atravessaram o coletivo na Avenida Automóvel Clube, como se fosse uma barricada. A situação ocorreu na altura da Rua Capivara. Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra o carro da Polícia Militar trafegando por cima da ciclovia de Santa Cruz da Serra. Apesar do tiroteio, não há informação sobre mortos ou feridos. O ônibus foi retirado e a situação normalizada.

"Nosso bairro está cada vez pior. A sensação de insegurança está muito grande", escreveu um morador nas redes sociais.