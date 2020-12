Covid-19: levantamento traz uma análise para as próximas três semanas (curto prazo) e para as próximas seis semanas (longo prazo) Reprodução

Por O Dia

Duque de Caxias - A cidade da Baixada Fluminense registrou seis novas mortes por causa do novo coronavírus, segundo boletim do governo do estado divulgado nesta quinta-feira, 3. Com isso, Duque de Caxias chegou ao número de 851 mortes confirmadas por causa da Covid-19. O município é o terceiro em número total de mortes no estado do Rio de Janeiro (atrás da capital e de São Gonçalo).

Ainda de acordo com boletim estadual, o município registrou, nas últimas 24 horas, 67 casos de pessoas confirmadas com a doença. Desde o início da pandemia, são, ao todo, 11.976 casos confirmados de pacientes com Covid-19 em Duque de Caxias. Desse total, 10.980 se recuperaram.