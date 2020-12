Acidente com caminhão de lixo em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 11:41

Duque de Caxias - Novas imagens que circulam nas redes sociais mostram de outro ângulo o acidente com um caminhão de lixo desgovernado que ocorreu, na manhã desta quinta-feira, 3, no bairro da Vila São Luís, na Rua 13 de maio. No vídeo, é possível perceber que pelo menos duas pessoas, entre elas um gari, escapam por pouco do incidente. Entretanto, uma pessoa chegou a ser levada para o Hospital de Saracuruna pelo Corpo de Bombeiros, mas já foi liberada.

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de Duque de Caxias, através da direção do Hospital de Saracuruna Adão Pereira Nunes (HEAPN), informou que Adriano S. Oliveira, de 32 anos, deu entrada às 9h48 desta quinta-feira, 3, trazido por viatura do Corpo de Bombeiros, vítima de colisão de caminhão coletor de lixo e veículos na Rua 13 de Maio, no bairro Dr. Laureano. na Vila São Luís. O paciente reclamou de dores no pé esquerdo e após avaliação médica e realização de radiografia do pé, não foi constatada lesão. O mesmo recebeu alta hospitalar às 14h23m do mesmo dia.

Nota da empresa

A Subsecretaria de Limpeza Urbana de Duque de Caxias informou que cobrou explicações à empresa responsável pela coleta de lixo na região e que a mesma se manifestou sobre o fato. A Estevão Construtora afirmou que está apurando as causas do incidente e que vai ressarcir todos os motoristas que foram lesados.



"Comunica que os motoristas recebem treinamento, que toda a frota de veículos está com a manutenção em dia e passa periodicamente por revisão mecânica e nos pneus. A empresa já iniciou a reconstrução do muro derrubado e vai ressarcir todos os danos causados”.