Homem morre em confronto com policiais de Duque de Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 15:49

Duque de Caxias - Um homem morreu após confronto com policiais militares do 15º BPM, nesta quinta-feira, 3, no bairro de Jardim Gramacho. De acordo com a PM, os agentes realizavam uma ação, quando houve uma troca de tiros e um criminoso não identificado foi baleado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.



Na ação, um revólver e munição foram apreendidos. A ocorrência foi registrada na delegacia da região.