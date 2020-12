Manifestantes colocam fogo em pneus e fecham Rodovia Washington Luiz Reprodução

Duque de Caxias - Motoristas que trafegam na Rodovia Washington Luiz, no sentido Petrópolis, enfrentam engarrafamento desde a Refinaria de Duque de Caxias (Reduc) até o bairro de Santa Cruz da Serra, na noite desta sexta-feira, 4. Manifestantes atearam fogo em pneus na pista lateral da via, na altura do bairro caxiense. Por causa disso, a via está completamente interditada no trecho.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um ônibus atravessado na pista em meio ao fogo. Segundo informações de moradores, o protesto seria por causa do fim da operação de mão dupla adotada anteriormente entre a Rua Paraná e Avenida Automóvel Clube. De acordo com a Concer, no período de operação, foram registrados acidentes, inclusive atropelamentos, e constantes retenções, com reflexo na pista principal, razão que motivou o restabelecimento da mão única.