Guardas de Duque de Caxias capacitam agentes do Rio de Janeiro Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/12/2020 13:31

Duque de Caxias - Criada em 2016, a Patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal de Duque de Caxias, é referência no estado pelo trabalho que vem desenvolvendo. O objetivo principal está na diminuição e prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher. O sucesso e o pioneirismo incentivaram outras cidades como Rio das Ostras, Petrópolis, Volta Redonda, Araruama e Macaé a criarem esse importante programa desenvolvido em parceria com o Poder Judiciário.

Já foram realizadas mais de três mil atuações e acompanhamentos de cumprimento das medidas protetivas determinadas pela Justiça. Já foram realizadas mais de três mil atuações e acompanhamentos de cumprimento das medidas protetivas determinadas pela Justiça.

Já tendo capacitado guardas municipais de outras cidades a lidar com esse importante processo, a guarda municipal de Duque de Caxias encerrou nesta sexta-feira, 4, a capacitação de GMs da Patrulha Maria da Penha da Prefeitura do Rio de Janeiro.

Durante o curso, iniciado no final de mês de novembro, os guardas da capital assistiram palestras e participaram do trabalho de campo com os GMS, subordinados à Secretaria de Políticas de Segurança, Infraestrutura Urbana e Gestões Tecnológicas.



“Para divulgar nosso trabalho firmamos parcerias e desenvolvemos projetos com o objetivo de prevenir e divulgar o trabalho da Patrulha Maria da Penha e das ações de apoio realizadas por órgãos municipais como o Departamento da Mulher da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e a Secretaria Municipal de Educação”, disse a guarda municipal Neusely Pereira, Coordenadora do programa.