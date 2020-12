Agentes do Caxias Presente ganharam bicicletas de doação Reprodução Facebook

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 14:05

Duque de Caxias - Os agentes do programa Caxias Presente ganharam a doação de seis bicicletas do Ela Shopping. O objetivo é ajudar na qualidade do policiamento ostensivo, visando reprimir a prática de crimes na região central de Duque de Caxias. A entrega foi feita na última semana.

"A presença dos agentes no Centro de Duque de Caxias diminuiu consideravelmente o número de ocorrências. Entretanto havia um problema de mobilidade no patrulhamento. Após conversas com o Capitão Hugo, responsável pelo Segurança Presente em Duque de Caxias, acertamos a doação de seis bicicletas para que os agentes pudessem aumentar sua área de atuação, ampliando a abrangência do programa e possibilitando que os agentes façam rondas e até se desloquem mais rápido no caso de alguma ocorrência. O Ela Shopping se sente gratificado de poder ajudar em mais essa iniciativa de melhoria da qualidade de vida dos moradores de nossa cidade", afirmou Celso Pariz, superintendente do Ela Shopping.

Publicidade

O Caxias Presente foi implementado em novembro de 2019 e conta com 149 agentes fixos, entre policiais militares e agentes civis oriundos das forças armadas e 6 assistentes sociais que fazem atendimentos na base. Além disso, todos os dias são disponibilizadas 55 vagas para policiais militares que queiram trabalhar na folga. A operação funciona diariamente, das 8h às 20h. A base fica instalada no Mergulhão do Centro de Duque de Caxias.



A Operação Segurança Presente tem como objetivo promover ações de segurança pública visando um ambiente seguro e realiza ações de serviço social, como o acolhimento de moradores em situação de rua.