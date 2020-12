Assaltantes são presos em Duque de Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 10:48

Duque de Caxias - Uma perseguição seguida de tiroteio terminou com três homens presos no bairro da Vila São Luís, na tarde desta quarta-feira, 9. De acordo com moradores, os criminosos faziam assaltos na região da Praça da Apoteose, a principal do local. A Polícia Militar foi acionada e realizou um cerco tático na Rua Carlos Esteves. Os presos tentaram fugir de carro, quando começou a perseguição com troca de tiros.

Apesar do tiroteio, não há informação sobre mortos ou feridos. Os bandidos foram levados para a 59ªDP (Duque de Caxias), onde o caso foi registrado.



Após a prisão dos assaltantes, moradores tentaram lincha-los, mas foram impedidos pela ação policial.