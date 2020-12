Crianças de Jardim Gramacho participam de ação social Divulgação

Publicado 16/12/2020 11:22

Duque de Caxias - Um Natal especial para cerca de 100 crianças de Jardim Gramacho. A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio (Sececrj), por meio da Superintendência de Leitura e Conhecimento, realizou uma ação no bairro de Duque de Caxias, com a distribuição de kits lúdicos e literários, apresentações de dança e muitas atividades recreativas. O evento seguiu as normas de saúde exigidas neste período de pandemia da Covid-19, como a utilização de máscara, álcool em gel e divisão dos jovens em turnos para evitar aglomeração.

– Temos a missão de democratizar o fomento à cultura em todo o estado do Rio. Nessa ação em Caxias, apresentamos a importância da leitura de uma forma atraente em um período de Natal, quando as crianças ficam felizes. Em 2020, a data está sendo comemorada de uma forma diferente, sem muitas reuniões, mas seguindo todos os protocolos conseguimos ver a felicidade nos rostos dessas crianças – disse a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio, Danielle Barros.



Envolvidos pela literatura e por atividades lúdicas na sede da ONG Casa Semente, as crianças ganharam um kit com livro, revista em quadrinhos, marcador de página, um quebra-cabeças, além de máscara, álcool em gel e um kit de higiene bucal. Pela manhã, elas foram apresentadas ao Badminton, uma das modalidades esportivas mais praticadas no mundo. Criador do projeto Miratus na comunidade carioca da Chacrinha, Sebastião Dias de Oliveira, que na infância vivenciou na pele a dura realidade de catar lixo no Jardim Gramacho, levou atletas para apresentar o esporte com as crianças. À tarde, foi a vez do projeto social Cultura na Cesta, criado em 2005 por WG, com origem no Cesarão e em Seropédica, que une basquete com educação e cultura. Graças ao apoio de parceiros, além de todas as atividades, todas as crianças tiveram um farto banquete para se alimentar ao longo de todo o dia.

– É muito triste identificar na prática que, para além da pandemia e de todas as dificuldades que já nos assolam, algumas pessoas estão em desigualdade tão grande de condições. Quanto potencial reprimido mora em lugares de extrema vulnerabilidade social? Quantos médicos, engenheiros, professores, atletas, políticos, advogados e intelectuais não estão escondidos em lugares como o Jardim Gramacho? Foi muito especial e gratificante poder, neste final de ano, ajudar essas crianças a sonhar, em meio aos livros, as histórias e as brincadeiras.

Além dos projetos sociais, esportivos e da ONG Casa Semente, a ação da Secretaria de Cultura contou com o apoio de diversos órgãos, como Detran-RJ, Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro e as Secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos e de Educação de Duque de Caxias e o Sesc. Além de empresas como a editora Rise UP & Care, o restaurante Vickings, Thissalea Padaria e Confeitaria, Doçuras da Sônia, McDonald's, Duquesa Confeitaria, Boteco do Teixeira e Cevina Steak Bar.