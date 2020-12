Brasil volta a registrar mais de 900 mortes por covid-19 em um dia Divulgação

Duque de Caxias - Com mais 58 casos confirmados de pacientes com o novo coronavírus, nas últimas 24h, de acordo com boletim estadual, a Prefeitura de Duque de Caxias prorrogou o decreto municipal para enfrentamento da doença na cidade. Entre as medidas de prevenção estão a suspensão das aulas na rede pública municipal de ensino até 30 de dezembro de 2020. O documento reforça que não haverá prejuízo da manutenção do calendário escolar recomendado pelo Ministério da Educação.

Fica determinada também a manutenção de 50% (cinquenta por cento) do número de veículos destinados ao transporte coletivo de passageiros de circulação municipal. Os veículos em operação nas linhas que compõem o transporte coletivo de passageiros de circulação municipal deverão: circular com as janelas abertas, sempre que fisicamente possível; circular somente com passageiros sentados; e serem higienizados internamente diariamente.

Em caso de descumprimento das medidas previstas, as autoridades competentes devem apurar as eventuais práticas de infrações administrativas previstas no art. 10 da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, bem como do crime previsto no art. 268 do Código Penal.



Número de mortes

Duque de Caxias é o terceiro município com mais número de mortos em todo o estado do Rio de Janeiro (atrás da capital e de São Gonçalo). Segundo boletim estadual desta quarta-feira, 16, a cidade tem 881 mortes confirmadas pela Covid-19. O número de casos acumulados chega a 12.557, desde o início da pandemia. Desse total, 11.531 conseguiram se recuperar.