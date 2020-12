Polícia prende traficantes em Duque de Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/12/2020 08:55

Duque de Caxias - Dois homens foram presos nesta quinta-feira, 17, por tráfico de drogas na comunidade de Nova Campinas, no bairro de mesmo nome. De acordo com a Polícia Militar, um dos suspeitos se intitulava "Arlequina" e era um dos chefes do tráfico da região. Além disso, atuava como um dos braços importantes do tráfico da comunidade do Massapê, no Parque Paulista.

Com os presos, foram apreendidos farto material entorpecente e rádio transmissor. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia da região.