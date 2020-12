Washington Reis é empossado como prefeito de Duque de Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/12/2020 14:19 | Atualizado 18/12/2020 14:22

Duque de Caxias - Na manhã desta sexta-feira, 18, aconteceu, no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos no município de Duque de Caxias. Na ocasião, o prefeito Washington Reis recebeu o diploma que declara que o mesmo está capacitado a tomar posse no cargo. A atividade foi restrita aos eleitos devido a pandemia do novo Coronavírus. O prefeito compareceu acompanhado do vice-prefeito, Wilson Miguel.



“Antes de qualquer coisa preciso agradecer a Deus e ao povo de Duque de Caxias. A diplomação, hoje, é um rito que representa todo o trabalho desenvolvido nos últimos quatro anos. Lutamos bravamente, nas urnas e na justiça, já que nossos adversários, por não conseguirem ganhar nos votos, tentaram ganhar no tapetão. Mas a justiça de Deus e dos homens não falhou, mais uma vez, e a reeleição veio. Agora, é continuar trabalhando muito e honrando o compromisso assumido com a nossa população pelos próximos anos. Duque de Caxias não vai parar. Ainda temos muito o que fazer”, declarou Washington Reis.