Pistola é apreendida em Duque de Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/12/2020 12:34

Duque de Caxias - Quatro suspeitos foram presos neste sábado, 19, após confronto com policiais militares no bairro Jardim Barro Branco. De acordo com a PM, os agentes estavam na região, quando se depararam com criminosos armados em dois veículos. Houve tiroteio. Um suspeito foi ferido e encaminhado para o hospital. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele.

Um dos veículos foi recuperado e dois simulacros de pistola apreendidos. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia da região.