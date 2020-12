coronavirus Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/12/2020 12:26

Duque de Caxias - Em uma semana, a cidade da Baixada Fluminense registrou quase 500 novos casos de pacientes com o novo coronavírus. Os dados são fornecidos diariamente pelo governo do estado em boletins. Do dia 11 ao dia 18 de dezembro, Duque de Caxias teve 489 casos confirmados. O município é o terceiro em número de mortes no estado com 885 mortes (atrás do Rio e de São Gonçalo).

Veja os números diários de casos confirmados de Covid-19:

Publicidade

Sexta 11/12 - 88 casos novos

Sábado 12/12 - 99 casos novos

Domingo 13/12 - 3 casos novos

Segunda 14/12 - 36 casos novos

Terça 15/12 - 28 casos novos

Quarta 16/12 - 58 casos novos

Quinta 17/12 - 64 casos novos

Sexta 18/12 - 113 casos novos