Chuva deixa um morto e casas desabam em Caxias Reprodução vídeo

Por O Dia

Publicado 22/12/2020 21:11

Duque de Caxias - Uma mulher, ainda não identificada, morreu em consequência da forte chuva que caiu no município da Baixada Fluminense, no fim da tarde e início da noite desta terça-feira, 22. Ela foi arrastada por uma enxurrada no bairro de Xerém, na localidade conhecida como Carreteiro. De acordo com a Defesa Civil, a cidade ainda registrou o desabamento de três casas e três veículos arrastados pelas águas.

Segundo o superintendente municipal de Defesa Civil, André Xavier, a localidade mais atingida foi o distrito de Xerém, em especial os bairros Carreteiro e Santo Antônio. Sirenes de alerta chegaram a ser acionadas. Equipes da Defesa Civil estão percorrendo a cidade e acompanham as primeiras ocorrências registradas. O órgão orienta que, em caso de emergência, os moradores busquem locais seguros.

Qualquer informação complementar, alteração ou emergência, é preciso comunicar imediatamente a Defesa Civil pelos telefones: 199 ou 08000230199 / 2673-2203 / 193.

Estágio de atenção

A chuva intensa também causou interdição na pista de subida, altura do km 97, da BR 040, em Duque de Caxias. O município entrou em estágio de atenção. Há previsão de rajadas de vento moderado, para esta noite e madrugada de quarta-feira (23/12).

Segundo a previsão do tempo, há possibilidade de eventos hidrológicos (alagamentos, inundações e enxurradas) e deslizamentos devido a intensidade da chuva esperada.