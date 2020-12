Colégio da Polícia Militar de Duque de Caxias realiza aula inaugural do ano letivo de 2020 Eliakin Moura/Divulgação

Por O Dia

Duque de Caxias - Foi confirmado o local que será realizado o sorteio público, com oferta de 60 vagas, para o 6º Ano de Escolaridade, ano letivo 2021, do lll Colégio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro Percy Geraldo Bolsonaro. Os inscritos deverão comparecer no próximo dia 29, às 10h, na Vila Olímpica de Duque de Caxias, que fica na Rua Garibaldi, s/nº, bairro Vinte e Cinco de Agosto.



Conforme o edital, o não comparecimento do responsável legal do candidato ao Sorteio Público não impedirá que o mesmo seja sorteado e selecionado, uma vez que somente será considerado desistente o candidato que não tiver sua matrícula efetuada dentro do prazo previsto no presente documento.



No dia 29, sob a presidência da Comandante do III CPM/ERJ, Nádia Cardoso, será feito o sorteio de 20 representantes, maiores de idade, devidamente identificados que deverão retirar senha junto à organização para acessar o local, além disso foram encaminhados convites aos representantes do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública e da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, para a composição da mesa dos trabalhos, juntamente com representantes da Secretaria de Estado de Polícia Militar.



Segundo a comandante do llll CPM/ERJ, os candidatos podem acessar o site www.policiamilitar.rj.gov.br e verificar a listagem dos inscritos. Cardoso ainda reforçou que durante o sorteio público serão respeitadas as normas sanitárias e de distanciamento relacionadas ao COVID-19.