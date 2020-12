Legenda pras fotos: Chuva forte causa alagamentos em Duque de Caxias Reprodução vídeo

Por O Dia

Publicado 23/12/2020 12:04

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias está prestando atendimento à população atingida pela forte chuva que caiu na cidade nas últimas 24 horas. Um ponto de apoio foi montado na Igreja Católica, no bairro Santo Antônio, com o objetivo de atender as famílias desalojadas. As pessoas que desejarem doar água, itens de higiene pessoal e limpeza, poderão entregar nos 11 CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) e na própria sede da Secretaria (Avenida Brigadeiro Lima e Silva, nº 1618, bairro Vinte e Cinco de Agosto).

A rede de lojas de material de construção Mastersom também iniciou uma campanha para arrecadar roupas e alimentos para ajudar as famílias vítimas da chuva. Os interessados podem levar a doação até a loja de Xerém, na Rua Dr. Sabino Árias, 8, Mantiquira.

Chuva de 200 mm



A Prefeitura de Duque de Caxias informou que choveu mais de 200mm durante a tarde desta terça-feira, 22, provocando o óbito de uma mulher, identificada como Fátima Marina Fernandes de Carvalho, de 61 anos, e o desabamento de três casas. Segundo os moradores, ainda há uma segunda vítima sendo procurada, mas sem confirmação oficial. Além disso, veículos também foram arrastados pela correnteza. A localidade mais atingida pela tempestade foi o distrito de Xerém, em especial os bairros Carreteiro, Santo Antônio, Vila Canaã, Barreiros e Vila Urussaí. Sirenes de alerta chegaram a ser acionadas para que os moradores ficassem atentos.

