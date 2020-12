Hospital de Saracuruna promove Cantata de Natal Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/12/2020 12:19

Duque de Caxias - Os funcionários do Hospital de Saracuruna - Hospital Adão Pereira Nunes estiveram reunidos no auditório da unidade promovendo uma cantata de natal, realizada pelo coral Shalom. O evento teve como objetivo transmitir afeto e esperança aos pacientes que estão internados na unidade. Além da participação no auditório, o grupo caminhou em diversos setores do hospital levando carinho em forma de canção.

Na ocasião, a atividade contou com a presença do secretário municipal de Saúde e Defesa Civil, Dr. José Carlos de Oliveira, o diretor do hospital, Marcus Vinícius Pereira, a diretora médica, Mônica Chamas, além de profissionais da saúde. Durante a cerimônia, foi prestada ainda uma homenagem aos profissionais que trabalhavam na linha de frente no combate ao novo Coronavírus e, infelizmente, morreram vítimas da doença.

"Quero agradecer a todos os profissionais de saúde do município que se dedicam no atendimento à população. Enfrentamos um ano difícil, mas desejo que o começo de 2021 seja com esperança. Um feliz Natal e Ano Novo a todos", declarou o secretário de Sáude e Defesa Civil do munícipio, Dr. José Carlos de Oliveira.

