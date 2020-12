Festa de rua não acontecerá em virtude da pandemia e fogos de artifício também estão cancelados, diz prefeitura Reprodução internet - Michaela Zolakova

Por O Dia

Publicado 29/12/2020 15:32

Duque de Caxias - Seguindo os protocolos contra a propagação do novo coronavírus, a Prefeitura de Duque de Caxias informou que não vai promover nenhum evento público durante a Virada do Ano. Por meio de nota, a administração municipal ressaltou que não haverá alterações no trânsito do município e que o mesmo seguirá as determinações do decreto estadual de enfrentamento à Covid – 19, nos dias 30 e 31/12.

A Guarda Municipal e a Fiscalização de Posturas vão trabalhar nesses dias, percorrendo os quatro distritos. As denúncias sobre aglomerações de pessoas podem ser feitas pelos telefones da Guarda Municipal, 153 e 0800-0263434, 190 (Polícia Militar) e 2253-1177 (Disque Denúncia).