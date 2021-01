Celso do Alba é o novo presidente da Câmara de Duque de Caxias Eliakin Moura/Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/01/2021 11:44

Duque de Caxias - O vereador Celso do Alba (MDB) foi eleito, por unanimidade, o novo presidente da Câmara de Vereadores de Duque de Caxias, no início da noite desta sexta-feira (1). Aos 44 anos, o parlamentar do MDB, mesmo partido do prefeito Washigton Reis, ocupa o cargo pela primeira vez.



Celso está no terceiro mandato como vereador da cidade da Baixada Fluminense. O empresário também já foi secretário de Meio Ambiente na gestão de Reis.

“Vamos ajudar o Poder Executivo a deixar nosso município cada vez melhor”, enfatizou o novo presidente da Câmara.



Nos bastidores, Celso do Alba é reconhecido como um bom articulador, atuando entre políticos e empresários. O vereador é ainda chamado de "homem forte" do prefeito Washington Reis.

Mesa diretora

A nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Duque de Caxias ainda será composta pela primeira vice-presidente, a vereadora Delza de Oliveira (Patriota) e o segundo vice-presidente será o vereador Junior Reis (MDB). Para primeiro-secretário foi escolhido o vereador Claudio Thomaz (DEM) e o 2º secretário será Clovinho (Patriota).