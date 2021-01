Suspeito é baleado após perseguição em Duque de Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 10:54 | Atualizado 04/01/2021 14:25

Duque de Caxias - Um suspeito foi baleado durante um tiroteio com policiais militares do 15° BPM (Duque de Caxias), na noite de sábado, 2, no bairro do Pantanal. De acordo com a corporação, agentes foram informados por pedestres que havia um veículo, com quatro homens armados, e duas motos roubando na altura da Rua Eça de Queiroz. Ao localizar, os criminosos, houve confronto.



Durante a ação, foram apreendidos um rádio transmissor, o carro roubado e uma arma de fogo. O batalhão informou que reforçou o patrulhamento na região.

O caso foi registrado na delegacia local.