Poupa Tempo de Duque de Caxias funciona no estacionamento do Caxias Shopping Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 19:01

Duque de Caxias - O Detran liberou documentos que estão retidos no Rio Poupa Tempo de Duque de Caxias para serem entregues no posto de Magé. A unidade caxiense está fechada desde o dia 23 de dezembro, quando terminou o contrato com a empresa que fazia gestão do Poupa Tempo. Os documentos começam a ser entregues no dia 13 de janeiro.



Não é preciso reagendar para retirar os documentos. Basta comparecer nos novos postos nos horários de funcionamento.



Retirada de documentos feitos no Rio Poupa Tempo:



Habilitação e Identidade - a partir do dia 13/01



Poupa Tempo de Caxias – retirada no posto de Magé (Avenida Simão da Motta 369, Centro) - das 8h às 17h

Carteira de Trabalho - a partir do dia 11/01



Milhares de documentos estão retidos nas unidades de Bangu, de Duque de Caxias e de São João de Meriti. As agências foram fechadas sem aviso prévio, surpreendendo a população.



Segundo a Secretaria estadual da Casa Civil, o contrato de prestação de serviços com a empresa que geria essas unidades terminou no dia 22 de dezembro — data em que o contrato atingiu o limite de 60 meses, já contando a prorrogação especial.