Por O Dia

Publicado 07/01/2021 19:18

Duque de Caxias - A cidade da Baixada Fluminense registrou uma nova morte por causa do coronavírus nesta quinta-feira, 7, de acordo com boletim estadual. Com isso, Duque de Caxias chegou a 923 mortes, desde o início da contagem oficial. O município tem ainda 13.522 casos confirmados da doença. Desses, 12.461 conseguiram se recuperar.