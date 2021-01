Inauguração foi na manhã desta quinta-feira Divulgação / Secretaria de Governo RJ

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 14:33

Duque de Caxias - A Operação Caxias Presente atingiu a marca de 100 mandados de prisão cumpridos em um ano de atuação no Centro da cidade. A marca foi atingida na última sexta-feira, 08, quando os agentes abordaram um homem que possuía um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Ele foi levado a 59ªDP (Duque de Caxias), onde permaneceu preso.

O Caxias Presente conta com 149 agentes fixos, entre policiais militares e agentes civis oriundos das forças armadas e seis assistentes sociais que fazem atendimentos na base. A operação funciona diariamente, das 8h às 20h. A base fica instalada no Mergulhão, na região central do município.