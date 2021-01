Bombeiros passam por rua alagada em Duque de Caxias Reprodução vídeo

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 10:23 | Atualizado 12/01/2021 10:52

Duque de Caxias - A forte chuva que atingiu a cidade da Baixada Fluminense na noite desta segunda-feira, causou diversos alagamentos nos distritos. Na região Central, vídeos nas redes sociais mostram o Calçadão, principal ponto comercial, coberto pelas águas. Em outra imagem, gravada pelo repórter Marco Antônio Pereira do O DIA, pelo menos três veículos dos bombeiros do quartel de Duque de Caxias atravessam com dificuldade a Avenida Dr. Manoel Teles, que estava completamente alagada.

Publicidade

A Defesa Civil municipal informou ainda que equipes técnicas estão, na manhã desta terça-feira, 12, e m ocorrência na Av. Automóvel Clube com Rua 25 de Agosto, no bairro Jardim Rotsen, no terceiro Distrito, por causa de um deslizamento de massa de solo, que atingiu estruturas ainda em construção como cintas e viga de sustentação. O deslizamento não atingiu residências e não causou vítimas.

Casa desaba

Publicidade

A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Subsecretaria Municipal de Defesa Civil, foi acionada, na madrugada desta terça-feira, 12, para ocorrência de desabamento de residência, sem vítimas, na rua Senador José Cairala, 405, na Vila São Luís. Segundo relatos colhidos no local, o desabamento aconteceu por volta das 03h40 em uma avenida de 7 casas, sendo alvo da vistoria o imóvel de número 2, constituído de dois pavimentos, sendo o primeiro pavimento constituído de quarto, sala, cozinha e 2 banheiros e terraço no segundo pavimento, onde existiam 3 caixas d'agua em pvc, de 1 mil litros cada.

A Defesa Civil de Duque de Caxias e o Corpo de Bombeiros encontram-se no local, fazendo a avaliação da estrutura das casas e dando assistência aos moradores.