Fundec recebe visita de secretário da Juventude do Rio de Janeiro Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 14:57

Duque de Caxias - A Fundec (Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais), recebeu nesta terça-feira, 12, a visita na sede administrativa da fundação, do secretário de juventude do município do Rio de Janeiro, Salvino Oliveira, com o objetivo de conhecer os projetos que são desenvolvidos nas unidades para os jovens do município e as ferramentas utilizadas na promoção de políticas públicas voltadas para esse grupo, através de cursos profissionalizantes. Também participou da reunião o presidente do Conselho Nacional da Juventude, Marcos Barão.

Diversos temas foram abordados ao longo da reunião, dentre eles as experiências adquiridas pela Fundação durante os 15 anos, desde que foi criada pelo prefeito Washington Reis, que a tornou referência em programas de capacitação, que facilitam o acesso ao emprego e renda aos jovens do município.



"O nosso desafio como agentes públicos é tornar a nossa sociedade menos desigual e mais diversa, e só podemos alcançar esse objetivo gerando oportunidades, algo que a Fundec vem promovendo nos últimos 15 anos. A nossa ideia vai ser replicar essas ações em nosso município", disse o secretário.

O presidente do Conselho Nacional da Juventude, Marcos Barão, contou que o órgão ao qual ele trabalha visa monitorar o desenvolvimento de políticas sociais no âmbito nacional e ficou feliz com o resultado alcançado pela fundação no fomento à educação profissionalizante.

"Participar desse encontro me deixou inspirado com o trabalho e a equipe da Fundec, porque conhecemos um conjunto de políticas consistentes que tem uma perspectiva sistemática e que olha para o futuro da juventude de Duque de Caxias apresentando uma alternativa aos jovens da cidade", declarou o presidente do Conselho.