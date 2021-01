Coronavírus Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 18:13

Duque de Caxias - A cidade da Baixada Fluminense registrou oito mortes em decorrência do novo coronavírus, de acordo com boletim estadual divulgado nesta sexta-feira, 15. Com isso, desde o início da pandemia, Duque de Caxias chegou ao número total de 959 mortes por causa da Covid-19. O município tem a terceira maior taxa de mortes em todo o estado (atrás da capital e de São Gonçalo).

Ainda segundo o governo do estado, foram confirmados 130 novos casos confirmados da doença nas últimas 24 horas, chegando ao número total de 14.360. Desse número, 13.233 conseguiram se recuperar do vírus.

Vacinação pode começar no dia 20