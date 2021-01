Rio, 15/09/2020 - Menina de 3 anos vitima de bala perdida, Fachada do Hospital de Saracuruna. Municipio do Rio. Foto: Ricardo Cassiano/Agencia O Dia Ricardo Cassiano/Agencia O Dia

Publicado 16/01/2021 16:12

Duque de Caxias - O Hospital de Saracuruna - Adão Pereira Nunes voltou a ser administrado pelo Governo do Estado neste sábado, 16. A unidade de saúde será gerida pela Organização Social (OS) Mahatma Gandhi. Informações que andaram circularam nas redes sociais chegaram a afirmar que o hospital teria as atividades suspensas, mas foi negada pela nova administração.

O prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, chegou a ir até a unidade de saúde durante a madrugada deste sábado para participar da transição. O Hospital de Saracuruna ficou sob a administração durante os últimos seis meses.

Unidade pode ser municipalizada

Na última quinta-feira, 14, foi publicado no Diário Oficial a criação de uma comissão que vai avaliar a municipalização do Hospital de Saracuruna. Ou seja, a unidade de saúde pode voltar a ser gerida pela Prefeitura, caso a comissão aprove o pedido. O Grupo de Trabalho Especial será composto por seis membros da Secretaria de Estado de Saúde, sendo três titulares e três suplentes, além de seis membros da Secretaria de Estado da Casa Civil, sendo três titulares e três suplentes.

A Prefeitura de Duque de Caxias assumiu a gestão do Hospital de Saracuruna no dia 16 de julho, após a organização social Iabas anunciar que suspendeu as atividades no Hospital Adão Pereira Nunes por falta de pagamento do governo do estado. A unidade de saúde estava sofrendo há pelo menos um mês com denúncias de má administração. Em junho, profissionais de saúde denunciaram que estavam com os salários atrasados. Enfermeiros e técnicos de enfermagem denunciam que estão empurrando macas, e que não tem comida para alimentar seus filhos.